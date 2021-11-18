Прикордонники відмовили у в’їзді в Україну 15 іноземцям, які прямували автобусом із Білорусі

У Державній прикордонній службі України повідомили, що запобігли спробі іноземних громадян із Близького Сходу потрапити в Україну із Білорусі.

«За більш ніж вигаданою метою поїздки сьогодні вони намагалися перетнути кордон у пункті пропуску на Чернігівщині. 15 іноземців прямували рейсовим автобусом з Мінська. Під час заходів прикордонного контролю громадяни говорили військовослужбовцям ДПСУ, що прямують у нашу державу з метою туризму», – розповіли у ДПСУ.

У відомстві додали, що під час додаткової перевірки прикордонники з’ясували, що іноземці, серед яких четверо підлітків, кілька тижнів тому прилетіли до столиці Білорусі й одразу поїхали у Гродненську область.

«За їхніми словами, оглянувши «пам’ятки» на заході сусідньої республіки, мандрівники вирішили відвідати ще й Україну. Подорожні запевняли, що в нашій країні їх найбільше цікавлять краєвиди Львівщини. Саме зі Львова вони нібито планували повернутися додому. Проте такий туристичний маршрут не переконав правоохоронців і не став підставою для підтвердження мети їхньої подорожі», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що більшість із зазначених осіб мали паспорти, видані практично в один період, у вересні-жовтні цього року. У підсумку, прикордонники ухвалили рішення про непропуск і повернення мандрівників до Білорусі.

Кордон з Білоруссю нині посилено охороняють. Україна взагалі постала перед низкою викликів щодо безпеки своїх кордонів у звʼязку з військовою присутністю Росії біля кордонів з одного боку, і міграційною кризою на кордонах сусідніх Польщі та Білорусі – з іншого.