Упродовж червня найчастіше пропонували хабарі на кордоні чоловіки призовного віку – ДПСУ

У Державній прикордонній службі повідомили, що упродовж червня найчастіше пропонували хабарі на кордоні чоловіки призовного віку.

«Тільки протягом минулого червня охоронці кордону відмовились від хабарів у 43 випадках. У чотирьох із них неправомірну вигоду пропонували іноземці, решта – громадяни України, – переважно чоловіки призовного віку за безперешкодний пропуск за кордон», – повідомили у ДПСУ.

Повідомляється, що від початку дії воєнного стану було зафіксовано 684 відмови прикордонників від хабарів. Загальна сума запропонованої неправомірної вигоди – понад 7,1 мільйонів гривень.

2 травня Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії ще на 90 днів: з 20 травня до 18 серпня.