Із наближенням свят на кордоні фіксують зростання пасажиропотоку – ДПСУ

Із наближенням різдвяно-новорічних свят на державному кордоні зріс пасажиропотік. Так, за минулий тиждень кількість пропущених осіб зросла на понад 80 тисяч і транспорту – на 13,5 тисяч, повідомляє Держприкордонслужба України.

«Динаміка перетину кордону свідчить про незначну перевагу в’їзду громадян в Україну над виїздом. Разом з тим загальне збільшення пасажиропотоку відмічається як на в’їзд, так і на виїзд з України, через що на окремих напрямках фіксується і накопичення транспорту в обох напрямках. Варто зазначити, що упродовж цих вихідних, 16-17 грудня, кількість перетинів кордону України на добу склала більш як 100 тисяч осіб і близько 24 тисяч транспортних засобів. Тоді як упродовж минулих вихідних, 9 та 10 грудня, прикордонники оформляли в середньому за добу 83 тисячі осіб та 20 тисяч транспортних засобів», – йдеться в повідомленні.

Найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску на кордоні з Польщею, на які припадає 50% від загального пасажиропотоку, кажуть у ДПСУ.

Громадян просять під час планування поїздок відстежувати завантаженість пунктів пропуску.

Нині заблокованими для українських вантажівок залишаються чотири пункти пропуску на кордоні з Польщею.