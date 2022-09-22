Через зловживання чоловікам-студентам іноземних вишів заборонили виїзд з України – речник ДПСУ

З 14 вересня чоловіки-студенти іноземних вишів не можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану в Україні, повідомив агенції «Інтерфакс-Україна» речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Раніше, ще в березні, рішенням найвищого військового керівництва України було розглянуто надання можливості продовжити навчання тим студентам, які вже навчалися до 24 лютого, і прикордонники виконували цю норму. Проте останнім часом ми бачимо дуже багато спекуляцій, коли масово підробляють документи начебто про навчання в іноземних вишах. Лише протягом липня-серпня ми виявили близько 600 таких документів. Через це за рішенням найвищого військового керівництва було ухвалено чергове рішення відмовити такій категорії також у праві перетину кордону», – сказав Демченко.

За його словами, це рішення було ухвалено 14 вересня.

«Прикордонники діють у рамках законодавства, яке регламентує перетин державного кордону. Як відомо, чоловікам-українцям від 18 до 60 років загалом обмежений виїзд за межі України. Є винятки, прописані в постанові уряду №57, яка передбачає правила перетину кордону громадянами України, зокрема на період дії воєнного стану. Категорія студентів не підпадає під виняток, і їм не дозволено перетинати кордон на виїзд з України», – додав речник Держприкордонслужби.

У серпні Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні до 21 листопада 2022 року. Також продовжені терміни проведення загальної мобілізації.

В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію.