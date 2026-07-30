Корецький анонсував перевірку укриттів у Києві та всій Україні

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький назвав «неприпустимим» на п’ятому році війни виникнення проблем із доступом до укриттів.

«Люди повинні завжди мати можливість завчасно і безперешкодно потрапити до укриттів, особливо коли існує загроза по балістиці. І це персональна відповідальність кожного посадовця», – написав очільник уряду в телеграмі.

За словами Корецького, профільні міністерства, служби спільно з обласними військовими адміністраціями, включно з Київською міською військовою адміністрацією та органами місцевого самоврядування у зонах своєї відповідальності невідкладно перевірять всі укриття цивільного захисту щодо їх належного утримання та безперешкодного доступу громадян.

«Доступ до укриттів повинен бути і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена», – вказує прем’єр-міністр.

Київський метрополітен повідомив, що під час повітряної тривоги вночі проти 30 липня на станціях метро перебували понад 56 тисяч людей, ховаючись від російських ударів. Як заявили в метрополітені, після оголошення повітряної тривоги всі станції були відкриті й працювали в режимі укриття.

У столичному метрополітені заперечили, що обмежували доступ людей під час повітряної тривоги. Там заявили, що після оголошення тривоги всі станції працювали як укриття, а людей могли лише просити перейти зі службових приміщень на платформи, оскільки технічні зони не призначені для перебування населення.



