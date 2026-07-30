У метро Києва під час атаки РФ укривалися понад 56 тисяч людей – метрополітен

Київський метрополітен повідомив, що під час повітряної тривоги вночі проти 30 липня на станціях метро перебували понад 56 тисяч людей, ховаючись від російських ударів.

Як заявили в метрополітені, після оголошення повітряної тривоги всі станції були відкриті й працювали в режимі укриття.

«Отже, поширювана в медіа та соціальних мережах інформація про те, що на окремі станції нібито не пускали людей, не відповідає дійсності. Водночас поява окремих таких публікацій могла бути зумовлена тим, що працівники метрополітену просили людей перейти зі службових приміщень на платформи станцій. Службові приміщення та проходи не призначені для перебування населення, а доступ до них обмежений із міркувань безпеки», – йдеться в повідомленні.

У підприємстві зазначили, що цієї ночі на окремих станціях «була надзвичайно велика кількість людей». «Значна частина містян прямувала до укриттів близько 22:00, коли метрополітен ще працював у звичайному режимі та перевозив пасажирів», – йдеться в повідомленні.

У метрополітені нагадали, що під час повітряної тривоги 46 підземних станцій метро працюють як укриття, і закликали відвідувачів брати із собою лише найнеобхідніші речі й не використовувати громіздкі предмети, зокрема матраци й намети.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові вночі проти 30 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні, загалом застосувавши 74 ракети і 284 безпілотники різних типів.

«Основний напрямок удару – Київщина і Львівщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Івано-Франківщину. Особливість масованої атаки – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості «балістики» і крилатих ракет», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, за попередньою інформацією, зафіксовано влучання трьох протикорабельних, шести балістичних і двох крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях й падіння уламків на 13 локаціях. Інформація щодо восьми ракет уточнюється, кажуть у Повітряних силах.

За даними МВС, в Україні внаслідок масованого російського удару в ніч проти 30 липня загинули вісім людей, понад 50 – зазнали поранення, під завалами ще можуть залишатися люди.

Напередодні ввечері президент Володимир Зеленський попереджав про високу ймовірність масованого російського удару по території України.

Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» та «Циркон», що летять балістичною та квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.

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