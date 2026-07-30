ЗСУ: Росія атакувала Україну 74 ракетами і 284 дронами, основний напрямок удару – Київщина і Львівщина

Російські військові вночі проти 30 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні, загалом застосувавши 74 ракети і 284 безпілотники різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Основний напрямок удару – Київщина і Львівщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Івано-Франківщину. Особливість масованої атаки – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості «балістики» і крилатих ракет», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах уточнили, що війська РФ під час удару, зокрема, застосували:

чотири протикорабельні ракети «Циркон»/ «Онікс»;

дев’ять балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400/KN-23;

61 крилату ракету Х-101/«Калібр».

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 320 цілей – 55 ракет і 265 безпілотників різних типів: одну балістичну ракету «Іскандер-М»/С-400/KN-23; 54 крилаті ракети Х-101/«Калібр»; 265 ворожих БпЛА різних типів», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, за попередньою інформацією, зафіксовано влучання трьох протикорабельних, шести балістичних і двох крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях й падіння уламків на 13 локаціях. Інформація щодо восьми ракет уточнюється, кажуть у Повітряних силах.

У ЗСУ також додали, що атака триває, у повітряному просторі України зафіксовано декілька ударних БпЛА.

У Львові внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 30 людей, є влучання ракет у житлові будинки; про одну загиблу людину і двох постраждалих повідомляли у Києві, на Київщині постраждали п’ять людей, зокрема дитина, відомо про влучання по приватних будинках у передмісті Кривого Рогу, внаслідок чого загинули шість людей, одна людина загинула на Полтавщині.

Напередодні ввечері президент Володимир Зеленський попереджав про високу ймовірність масованого російського удару по території України.

Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» та «Циркон», що летять балістичною та квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

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