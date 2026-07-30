«Один із наймасовіших ударів». У Львові зросло число постраждалих, пошкоджені понад 20 будинків

У Львові внаслідок російської атаки вночі проти 30 липня постраждали, за останніми даними, 30 людей, 15 із них – шпиталізували, повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, серед потерпілих є діти, одна дитина – в лікарні.

Міський голова Андрій Садовий заявив, що це був «один із наймасовіших ударів по Львову».

«4:45, атака, більше ніж 20 ракет. Тут (пошкоджений будинок на вулиці Патона – ред.), так виглядає, пряме попадання, зрізані поверхи. Те саме на Виговського, просто ракета в будинок… Зараз триває ще операція з порятунку людей, багато є поранених, понад 20, надають медичну допомогу. Загалом понад 20 будинків пошкоджені, два дитсадки, школа – дуже складна ситуація. Це один із наймасовіших ударів по Львову. Щастя, що більшість люде пішли в укриття», – сказав Садовий, відповідаючи на запитання кореспондентки Радіо Свобода.

Скільки людей перебувають під завалами – не уточнюють.

Згодом у своєму телеграм-каналі Садовий зазначив, що на вулиці Виговського, де було пряме влучання ракети в житловий будинок, бойову частину, яка не здетонувала, вже знешкодили. «Попереду – роботи з її безпечного вилучення. На місці працюють рятувальники, поліція і вибухотехніки», – додав він.

Вночі російські військові, за даними Повітряних сил, запускали по Україні ракети, зокрема балістичні, а також дрони. Крім наслідків у Львові, також про одну загиблу людину і двох постраждалих повідомляли у Києві, відомо про влучання по приватних будинках у передмісті Кривого Рогу, внаслідок чого загинули члени багатодітної родини, одна людина загинула на Полтавщині.

Напередодні ввечері президент Володимир Зеленський попереджав про високу ймовірність масованого російського удару по території України.

Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» та «Циркон», що летять балістичною та квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.