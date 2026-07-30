Нічний обстріл: удари по Києву, Львову, передмісті Кривого Рогу. Наслідки (оновлюється)

У ніч на 30 липня армія РФ завдала повітряних ударів, зокрема, по Києву, Львову, Кривому Розі. Напередодні президент України Володимир Зеленський попередив про високу ймовірність нічного масованого російського удару по українській території.

Київ

У столиці України внаслідок російського удару вночі проти 30 липня загинула одна людина, повідомили у міській військовій адміністрації.

За даними ДСНС, ще дві людини постраждали в столиці України.

«Ворог бʼє по столиці балістикою. Загроза подальшої атаки триває», – написав вночі у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, у Святошинському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа на території нежитлової забудови і в гаражному кооперативі. Також пожежа виникла на території нежитлової забудови на Оболоні.

«В Оболонському районі сталося загоряння торговельних павільйонів на території ринку, є постраждалий. У Святошинському районі виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Під час гасіння виявлено тіло загиблого. Також постраждав чоловік, його госпіталізували. Загоряння ліквідовано. У цьому ж районі триває ліквідація пожежі в пʼятиповерховій нежитловій споруді», – уточнили в ДСНС.

Київщина

П’ять людей, зокрема дитина, постраждали внаслідок російської атаки у Київській області вночі проти 30 липня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«У селі Скибин Броварського району зазнав часткового руйнування двоповерховий приватний житловий будинок. Також пошкоджено два сусідні будинки. Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники деблокували трьох постраждалих із-під завалів і передали їх медикам», – йдеться в повідомленні.

Виконувач обов’язків очільника Київської обласної військової адміністрації Руслан Олійник повідомив, що трьох постраждалих шпиталізували до місцевої лікарні, ще двом допомогу надали на місці.

«Внаслідок атаки частково зруйновано двоповерховий приватний будинок. На місці працюють всі відповідні оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки», – написав він у телеграмі.

Львів

У Львові до 15 зросла кількість постраждалих внаслідок масованого російського удару вночі проти 30 липня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Із них 14 госпіталізували, зокрема, одного рятувальника. Під руїнами є люди. ДСНСники роблять все, щоб якнайшвидше визволити їх», – додав він.

Перед цим міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що мешканці пошкодженого будинку на вулиці Патона допомагають рятувальникам розбирати завали.

«Горять житлові будинки на вулицях Патона і Виговського. Триває рятувальна операція. На місці працюють усі необхідні служби», – написав він у телеграмі.

Дніпропетровщина. Передмістя Кривого Рогу

У Радушному в Криворізькому районі на Дніпропетровщині 30 липня внаслідок російського масованого удару по Україні загинули двоє дорослих і четверо дітей – члени багатодітної родини, повідомили в Новопільській сільській раді, до складу якої входить селище Радушне.

«Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію на місці нічної ворожої атаки. Під завалами перебувають ще четверо дітей. На жаль, з-під завалів уже дістали тіла Олени й Артема Воронових і чотирьох їхніх дітей… У лікарні в тяжкому стані перебуває жінка. Також госпіталізовано сусідню родину – жінку і двох дітей, яких вдалося врятувати з-під завалів», – йдеться в повідомленні.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій навели інші дані щодо жертв. За повідомленням, п’ять людей загинули (з них двоє дітей) і восьмеро постраждали внаслідок російського ракетного удару в Радушному.

«У селищі Радушне Криворізького району надзвичайники врятували з-під завалів зруйнованого будинку двох дітей. Ударом повністю зруйновано два приватні будинки, пошкоджено ще п’ять. Спалахнуло кілька пожеж, що рятувальники вже ліквідували. Під завалами можуть перебувати ще п’ять людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають», – йдеться в повідомленні.

Повітряні сили вночі повідомляли про рух російських ракет і дронів у напрямку Кривого Рогу.

Криворізький політик Олександр Вілкул зазначив, що у передмісті Кривого Рогу в приватний будинок, де мешкала родина, було влучання балістичної ракети «Іскандер-М», випущеної з російського Воронежа.

Попередження Зеленського

Уночі 30 липня є висока ймовірність масованого російського удару по території України, попередив увечері 29 липня президент Володимир Зеленський.

«Була доповідь командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножка. Росіяни кілька діб тому підготувалися до масованого удару, і саме цієї ночі є висока вірогідність, що удар буде здійснено», – написав Зеленський у телеграмі.

Він укотре нагадав, що від готовності партнерів України допомагати ракетами для ППО «прямо залежить захист життів людей».

«Передусім це стосується Сполучених Штатів і тих партнерів, які мають ракети для «Петріотів» і можуть ними підтримати наш захист. Кожен із партнерів знає, що необхідно, і точно розуміє наслідки зволікання. Будь ласка, в усіх регіонах України зважайте сьогодні на сигнали повітряної тривоги та бережіть себе», – додав глава держави.

Брак ракет до ППО

Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot – це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» та «Циркон», що летять балістичною та квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявив, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot.

Минулого тижня Зеленський заявив, що Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для Patriot і може стати третьою державою в історії, яка матиме цю домовленість.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.