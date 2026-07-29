Президент України попередив про високу ймовірність масованого удару РФ цієї ночі

Уночі 30 липня є висока ймовірність масованого російського удару по території України, попередив увечері 29 липня президент Володимир Зеленський.

«Була доповідь командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножка. Росіяни кілька діб тому підготувалися до масованого удару, і саме цієї ночі є висока вірогідність, що удар буде здійснено», – написав Зеленський у телеграмі.

Він укотре нагадав, що від готовності партнерів України допомагати ракетами для ППО «прямо залежить захист життів людей».

«Передусім це стосується Сполучених Штатів і тих партнерів, які мають ракети для «Петріотів» і можуть ними підтримати наш захист. Кожен із партнерів знає, що необхідно, і точно розуміє наслідки зволікання. Будь ласка, в усіх регіонах України зважайте сьогодні на сигнали повітряної тривоги та бережіть себе», – додав глава держави.

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Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» та «Циркон», що летять балістичною та квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявив, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot.

Минулого тижня Зеленський заявив, що Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для Patriot і може стати третьою державою в історії, яка матиме цю домовленість.