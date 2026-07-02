У Києві число загиблих через удар РФ зросло до 20 – КМВА

У Києві далі зростає кількість загиблих через нічний масований удар РФ, повідомив голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
«На жаль, кількість жертв сьогоднішньої атаки зросла. Станом на зараз відомо про 20 загиблих», – написав чиновник у телеграмі.
Обвалений під'їзд та дим над Києвом: столиця України після атаки РФ
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У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ. Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.
За даними президента Зеленського, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.
У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «вражені підприємства військової промисловості та об'єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.
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