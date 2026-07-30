МВС: в Україні від удару РФ 30 липня загинули 8 людей, понад пів сотні – поранені

В Україні внаслідок масованого російського удару в ніч проти 30 липня загинули вісім людей, понад 50 – зазнали поранення, під завалами ще можуть залишатися люди, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

«Жорстока й цинічна атака: росіяни вдарили ракетами по будинках, по цивільних, по дітях… У ці хвилини у Львові та на Дніпропетровщині ще тривають аварійно-рятувальні роботи. Маємо інформацію про людей, які можуть перебувати під завалами», – написав він у телеграмі.

За словами Вигівського, у Криворізькому районі, де було пряме влучання по приватному будинку, в якому жила багатодітна родина, і де загинули шість людей, серед яких троє дітей, є попередня інформація про кількох зниклих безвісти людей. Він додав, що там також триває ідентифікація виявлених фрагментів тіл.

«П’ятеро людей постраждали на Київщині – це також одна родина. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося деблокувати з-під завалів трьох людей. Зараз їм надається вся необхідна допомога. Через удар є значні руйнування багатоквартирних будинків у Львові. Десятки людей постраждали, серед них є діти. Поранення дістали поліцейський та рятувальник. Зруйновано перекриття між поверхами – ми залучили висотну техніку, щоб евакуювати жителів. Вже вдалося врятувати 39 людей», – написав Вигівський.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за останніми даними, у Львові внаслідок російського удару постраждали 34 людини, пошуково-рятувальні роботи там тривають.

Також про одну загиблу людину і двох постраждалих повідомляли у Києві, одна людина загинула на Полтавщині.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові вночі проти 30 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні, загалом застосувавши 74 ракети і 284 безпілотники різних типів.

«Основний напрямок удару – Київщина і Львівщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Івано-Франківщину. Особливість масованої атаки – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості «балістики» і крилатих ракет», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, за попередньою інформацією, зафіксовано влучання трьох протикорабельних, шести балістичних і двох крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях й падіння уламків на 13 локаціях. Інформація щодо восьми ракет уточнюється, кажуть у Повітряних силах.

Читайте також: Немає чим збивати російську балістику. Дефіцит ракет до Patriot. Які в України є варіанти?

Напередодні ввечері президент Володимир Зеленський попереджав про високу ймовірність масованого російського удару по території України.

Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» та «Циркон», що летять балістичною та квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.