Корецький доручив провести аудит в Кабміні

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький за результатами засідання Кабінету міністрів доручив Міністерству економіки та Міністерству фінансів провести експрес-аудит роботи міністерств.

«Аудит роботи міністерств задля чіткої фіксації стану справ, на яке прийшов новий склад Кабміну Далі будуть наступні кроки, висновки і найголовніше – дії, як наздоганяти, надолужувати, покращувати», – сказав він у відео, оприлюдненому в телеграмі.



Також, за словами Корецького, є потреба зробити ревізію всіх координаційних штабів, комісій, урядових програм.



«Те, що працює ефективно, прискорювати і продовжувати, те, що неефективне, скасовувати. Мета дуже проста: мінімум бюрократії, прискорити й пришвидшити роботу уряду», – пояснив він.

За його словами, до 27 липня мають бути підготовлені пропозиції щодо проведення експрес-аналізу всіх міністерств. Зокрема, йдеться про виконання бюджетних програм, реалізації планів стійкості та інших напрямів роботи. Також Корецький повідомив, що у двотижневий строк кожне міністерство має подати пропозиції щодо актуалізації комісій, комітетів, робочих груп, координаційних центрів та інших допоміжних органів.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з премʼєром Корецьким, після якої визначили, як будуть оновлені підходи до кадрової політики уряду та які зміни мають відбутись в міністерствах.

16 липня у Верховній Раді перед затвердженням його кандидатури на посаду прем’єр-міністра депутати запитали у Сергія Корецького щодо Програми уряду. Він сказав, що з огляду на те, що отримав пропозицію очолити уряд декілька днів назад поки що не мав змоги скласти якісну і детальну програму уряду, але пообіцяв, що це буде пріоритетом перших днів роботи Кабінету міністрів у разі його обрання.

Верховна Рада підтримала призначення Корецького на посаду прем’єр-міністра. За це рішення проголосували 289 депутатів.