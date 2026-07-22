Зеленський зустрівся з премʼєром Корецьким – обговорили підходи до кадрової політики уряду

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Сергієм Корецьким, після якої він повідомив про підготовку програми уряду України, яка найближчим часом має бути представлений.

Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Корецьким визначили, як будуть оновлені підходи до кадрової політики уряду України та які зміни мають відбутись в міністерствах.

«Першими пріоритетами на цей час є чесна фіксація зробленого в рамках виконання планів стійкості областей і громад та на початок серпня максимальне прискорення виконання», – написав він у телеграмі.

Сергій Корецький наразі цю зустріч не коментував.

Раніше, 17 липня, він заявив, що усі міністерства протягом семи днів мають подати пропозиції до Програми діяльності та плану пріоритетних дій Кабінету міністрів, а до 5 серпня має бути завершена підготовка цих документів для винесення їх на розгляд уряду.

16 липня у Верховній Раді перед затвердженням його кандидатури на посаду прем’єр-міністра депутати запитали у Сергія Корецького щодо Програми уряду. Він сказав, що з огляду на те, що отримав пропозицію очолити уряд декілька днів назад поки що не мав змоги скласти якісну і детальну програму уряду, але пообіцяв, що це буде пріоритетом перших днів роботи Кабінету міністрів у разі його обрання.

Верховна Рада підтримала призначення Корецького на посаду прем’єр-міністра. За це рішення проголосували 289 депутатів.