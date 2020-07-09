«Поки що я не все зробив» – Корнієнко про ймовірність відставки після висловлювань про «корабельну сосну»

Заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко прокоментував в інтерв’ю Радіо Свобода можливість своєї відставки після висловлюввань про «корабельну сосну».

«У мене особисто така думка не виникала. Я слухав ці ідеї (про відставку – ред.) з різних боків, але я намагався їх на себе приміряти і я розумів, що це репутаційна помилка, але для мене як для політика, поки що я не все зробив, що планував для себе в політиці. Я хотів би ще цим позайматися трохи», – сказав Корнієнко.

На запитання журналіста, як родина відреагувала на ситуацію, Корнієнко відповів: «Я не хотів би це коментувати. Моя родина і так страждає через мою популярність».

23 червня у мережі інтернет з’явився відеоролик авторства «Никвести», фрагменти якого, за попередніми даними, були відзняті під час робочої поїздки «Слуг народу» до Миколаєва. Відео відтворює момент, коли керівники партії Олександр Корнієнко і Давид Арахамія спілкуються між собою, та, як виглядає, не знають, що мікрофони увімкнені і відбувається звукове відтворення їхньої бесіди. У розмові політики згадували прізвище «Аллахвердієва» і використовували слова «баба», «корабельна сосна».

Пізніше сам Олександр Корнієнко повідомив, що більша частина оприлюдненої розмови стосувалася не депутатки з його партії Ірини Аллахвердієвої, а можливого кандидата від партії на посаду мера Миколаєва Тетяни Домбровської. Корнієнко попросив вибачення перед Аллахвердієвою, Домбровською і «всіма українцями» за ці висловлювання, хоча раніше заявляв, що відео змонтоване.

Після появи відео у мережі низка жінок-політиків, в тому числі і чинних депутаток, виступили з критикою висловлювань, назвавши це «печерним сексизмом».