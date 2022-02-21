Наразі кількість виписаних вища за кількість госпіталізованих із COVID-19 – Ляшко

Вперше за останні шість тижнів кількість виписаних за тиждень вища за кількість госпіталізованих із COVID-19. Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, кількість нових хворих із підтвердженим діагнозом COVID-19 за минулий тиждень зменшилася на 43 616 випадків, або на 19%, та становить 191 640 випадків.

«Перші ознаки стабілізації захворюваності на COVID-19 за останній тиждень перейшли у більш явні. Кількість госпіталізацій також зменшується другий тиждень поспіль. За минулий тиждень до лікарень біло госпіталізовано 20 402 пацієнти, що на 4 тисячі менше, ніж попереднього тижня. І минулий тиждень був першим з останніх 6, коли кількість виписаних з лікарень пацієнтів є більшою ніж кількість госпіталізованих. За минулий тиждень виписано на 4 тисячі осіб більше ніж госпіталізовано», – сказав Ляшко.

Тижнева кількість «ковідних» госпіталізацій спадає у 21 з 25 регіонів України. У решті 4 регіонах – Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Черкаській областях — ситуація залишається контрольованою, сказав очільник МОЗ.

За даними МОЗ, наразі в закладах охорони здоров’я перебуває 24 716 хворих на COVID-19. Завантаженість ліжок із киснем за тиждень також знизилася на 5,4% та становить 35%.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 4,7 мільйона людей, 104 645 – померли.