Коронавірус: понад 37 тисяч людей зробили щеплення минулої доби в Україні

В Україні за останню добу від COVID-19 вакцинували ще 37 153 людини. Одну дозу отримали 21 836 людей, повністю імунізовані 15 317 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, в Україні щеплено 6 781 527 людей, з них отримали одну дозу – 6 781 525 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 458 838 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 240 363 щеплень.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.