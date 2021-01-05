У Києві повідомили нові дані про становище з COVID-19 у столиці

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив нові дані стосовно нового коронавірусного захворювання у столиці України.

Як написав він у фейсбуці, за минулу добу, 4 січня, в Києві виявили 846 нових хворих на COVID-19. Серед них – 24 дитини віком до 15 років і 33 медики.

Також за той же час від захворювання померли ще 26 людей. 70 пацієнтів були шпиталізовані. А 567 хворих одужали.

Таким чином, повідомив Кличко, на цей час у Києві підтверджених випадків захворювання від початку пандемії вже 114 369. Померли від COVID-19 у Києві 2003 людини.

Як повідомляв раніше 5 січня міністр охорони здоров’я Максим Степанов, Київ приніс за попередню добу найбільше нових виявлених хворих із COVID-19 із усіх регіонів і територій України, підконтрольних урядові.

За цими даними, протягом минулої доби, 4 січня, в Україні зафіксували 5 334 нові випадки хвороби. Зокрема, захворіли 164 дитини і 362 медпрацівники.

Також за минулу добу з COVID-19 шпиталізували 1 280 осіб, померли від цього захворювання 202 людини, одужали 13 850.

За весь час пандемії в Україні було зареєстровано 1 083 585 випадків захворювання, з них померли 19 129 людей.