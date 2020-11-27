У столиці через зауваження аптекаря щодо маски чоловік відкрив стрілянину – поліція

У поліції повідомили, що на вулиці Басейній у Києві затримали чоловіка за вчинення хуліганських дій після того, як він відкрив стрілянину чрез зауваження аптекаря щодо маски.

«Правопорушник напідпитку агресивно відреагував на зауваження працівника аптеки на відсутність захисної маски. Коли охорона вивела чоловіка з приміщення, він дістав пістолет та вистрілив в асфальт. За скоєне йому загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність», – повідомили у столичній поліції.

Повідомляється, що внаслідок події ніхто не постраждав. У 44-річного затриманого чоловіка вилучили «предмет, схожий на стартовий пістолет", та набої до нього для направлення на експертизу.

Крім відкриття провадження про хуліганство, щодо чоловіка складено адмінпроткол про порушення правил карантину.

21 листопада в Україні набрав чинності закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і транспорті без захисних масок.