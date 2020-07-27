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27 липня 2020, Київ 11:50
Новини | Коронавірус

У МОЗ заявили про скорочення кількості хворих на COVID-19 серед лікарів

Станом на 27 липня на COVID-19 в Україні захворіли понад 65,5 тисяч людей

Кількість медиків серед загальної кількості хворих на COVID-19 порівняно з квітнем знизилася втричі, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо подивитися на ситуацію на початку квітня, то із загальної кількості хворих – близько 20% були медпрацівники. Ми кардинально змінили цю ситуацію: в червні-липні із загальної кількості хворих цей показник становить від 6 до 7%, і він постійно знижується», – сказав Степанов.

За його словами, на позитивну динаміку вплинуло забезпечення медпрацівників засобами індивідуального захисту і налагоджені правила інфекційного контролю.

Станом на 27 липня на COVID-19 в Україні захворіли понад 65,5 тисяч людей, більше ніж 32 тисячі одужали, 1616 померли.

Дев'ятнадцятирічні медики на передовій проти COVID-19. У Харкові студентів беруть працювати у коронавірусні лікарні (відео)
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Дев'ятнадцятирічні медики на передовій проти COVID-19. У Харкові студентів беруть працювати у коронавірусні лікарні (відео)

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