Коронавірус в Росії: за добу майже 8 тисяч нових інфікованих, 181 людина померла

За останню добу в Росії виявлено 7972 нових випадків зараження коронавірусом, що дещо перевищує дані попередніх днів, повідомив оперативний штаб із боротьби з COVID-19.

Згідно з повідомленням, від COVID-19 минулої доби померла 181 людина, кількість смертей від початку епідемії досягла 7841. Одужали за попередню добу в Росії понад 10 тисяч людей. Всього видужали понад 323 тисячі.

У російську статистику смертності включають дані не про всіх померлих, які були інфіковані коронавірусом, а тільки про тих, у кого COVID-19 визнаний головною причиною смерті. Це приблизно половина всіх інфікованих.