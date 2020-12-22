Садовий повідомив, що одужав від COVID-19

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що подолав COVID-19 і вийшов на роботу.

«Сьогодні маю перший повноцінний робочий день після першого в житті лікарняного. За 15 років ніколи не хворів так, щоб залишатись вдома», – написав Садовий у фейсбуці.

Він додав, що на середу запланована сесія міської ради, де планується формування депутатських комісій і вибори секретаря ради.

7 грудня мер Львова Андрій Садовий повідомив про отримання позитивного результату ПЛР-тесту на COVID-19.

Станом на 22 грудня в Україні на COVID-19 захворіли понад 979,5 тисяч людей, більш ніж 600 тисяч з них одужали, 16 897 померли.