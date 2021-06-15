МОЗ: понад 50 тисяч людей вакцинувалися за добу в Україні

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби щеплення в Україні отримали 50 057 людей.

«Одну дозу отримали 28 100 людей, повністю імунізовані - 21 957 людей. Протягом доби працювали 448 мобільних бригад, 755 пунктів щеплення. Станом на 15 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 692 404 людини», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 1 768 556 особи, з них отримали 1 дозу – 1 507 801 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 260 755 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 768 556 щеплень.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли – 51 769 пацієнтів.