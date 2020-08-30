Степанов: люди, які потребують госпіталізації, мають здавати ІФА-тест

Люди, які потребують госпіталізації, мають здавати тест імуноферментного аналізу на COVID-19, а не тест методом полімеразної ланцюгової реакції, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в інтерв’ю Радіо Свобода.

Ведуча зазначила, що в людей, які вимагають госпіталізації, вимагають обов’язкове тестування.

«І обов’язково це доводиться робити у приватних лабораторіях. Це коштує від 700 гривень щонайменше до 2 тисяч гривень. Наприклад, для онкохворого це великі гроші, бо йому доволі часто треба робити хіміотерапію. Люди про це пишуть. Вони дуже занепокоєні. Чи можна цих людей тестувати в державних лабораторіях?» – поцікавилася головний редактор Радіо Свобода Інна Кузнецова в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

«Це теж, вибачте на такому слові, «чудеса» місцевих наших або медичних працівників, або ще когось. У нас чітко записано: всі, хто потребує госпіталізації, їх тестують не методом ПЛР, а методом ІФА, який коштує набагато дешевше», – відповів Степанов.

ІФА-тести: що це і чим вони відрізняються від експрес-тестування?

Станом на ранок 30 серпня в Україні виявили 119 074 випадки COVID-19. Померли від початку пандемії 2 527 людей, одужали 56 734 пацієнти.