Степанов нагадав алгоритм виплат медикам, які перехворіли на COVID-19

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов нагадав алгоритм, за яким медики, які перехворіли на COVID-19, отримають доплату. Про це він розповів у інтерв’ю Радіо Свобода.

«По-перше, у нас була передбачена 100% оплата лікарняного для тих, хто перехворів. Потім відразу після того повинне було початися епідеміологічне розслідування, окрім того взаємодія з держпраці, зі структурами Мінсоцполітики стосовно того, чи визнається це, чи не визнається професійним захворюванням. Якщо це професійне захворювання, то там є відповідно підвищені плати за COVID-19», – зазначив міністр.

В Україні 29 серпня повідомили, що оновлений черговий рекорд за числом нових виявлених хворих на COVID-19. За минулу добу, 28 серпня, в Україні зафіксовано 2481 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, 41 людина померла, 1055 пацієнтів одужали, свідчать дані РНБО.

Найбільше нових випадків виявлено у Києві – 265. 247 випадків діагностовано в Харківській області, 227 – у Тернопільській, 190 – у Львівській, 182 – в Івано-Франківській.

Станом на 29 січня в Україні виявили майже 117 тисяч інфікованих коронавірусом, померли 2 492 пацієнти, одужали – 56 138.

Кабінет міністрів 26 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року, посиливши деякі обмеження.