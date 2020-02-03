МОН рекомендує вишам організувати дистанційне навчання для студентів з Китаю, які не перебувають в Україні

Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам вищої освіти організувати дистанційне навчання для студентів з Китаю та країн Південно-Східної Азії, які наразі не перебувають на території України та/або не можуть прибути до України через спалах епідемії коронавірусу, повідомила пресслужба МОН.

«Для нас дуже важливо забезпечити безперервність освітнього процесу і водночас максимально врахувати усі обставини, пов’язані із ситуацією навколо коронавірусу (2019-nCoV). Використання дистанційних технологій – найкращий варіант для даної ситуації. Таким чином кожен студент, який фізично не може зараз знаходитися в Україні у зв’язку з цією ситуацією, отримає можливість продовжити навчання у нормальному ритмі без перескладань та переслуховування предметів», – заявила профільний міністр Ганна Новосад.

У листі йдеться, що вже до 10 лютого університети мають повідомити усім своїм студентам і слухачам з Китаю та країн Південно-Східної Азії про можливість дистанційного навчання та надати їм змогу скласти відповідні іспити «після нормалізації ситуації».

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції наразі не зареєстровано. Водночас, як зазначають у МОЗ, 1 лютого до аеропорту «Бориспіль» звернулися двоє пасажирів із підозрою на вірус 2019-nCoV. Попередньо в них діагностували гостру респріаторну вірусну інфекцію, але, позаяк хворі прилетіли з Китаю, госпіталізували до інфекційного відділеня Олександрівської лікарні Києва.

За даними на ранок 3 лютого, в Китаї від нового спалаху вірусної інфекції померла 361 людина, ще один смертельний випадок зафіксований на Філіппінах.