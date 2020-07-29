Трамп знову захищає гідроксихлорохін як засіб лікування від COVID-19

Президент США Дональд Трамп знову захистив застосування протималярійного препарату для лікування коронавірусу гідроксихлорохін і поділився відео в Twitter, що пропагує його використання. Американський президент і раніше багато разів заявляв про підтримку гідроксихлорохіну як засобу проти COVID-19, а 28 липня сказав, що він відчував, як препарат працює «на ранніх стадіях».

Нова підтримка гідроксихлорохіну Трампом суперечить рекомендаціям експертів охорони здоров’я, які стверджують, що його не можна використовувати для лікування коронавірусу.

Управління з контролю за продуктами і ліками США дозволило екстрене застосування препарату на початку пандемії, але минулого місяця відкликало свій дозвіл після того, як кілька досліджень поставили під сумнів його ефективність, вказавши на ризик серйозних побічних ефектів.

Відеоролик, де група лікарів пропагує використання гідроксихлорохіну і яким Трамп встиг поділитися у соцмережі, вже видалили з Facebook, Twitter і YouTube. Хоча президент США, коментуючи ролик, сказав: «Я думаю, що вони дуже шановні лікарі».

Син Трампа Дональд Трамп-молодший також поділився цим відео. Адміністрація соцмереж повідомила, що рішення про видалення контенту ухвалили через порушення їхніх правил щодо дезінформації стосовно COVID-19. Цей крок, однак, викликав критику з боку лікарів на відео, одна з них сказала, що «в медицині завжди є протилежні погляди».

Президент США Дональд Трамп у середині травня повідомив про прийом гідроксихлорохіну і пояснив, що робить це «для профілактики» інфікування коронавірусом.