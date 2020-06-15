Гідроксихлорохін виключений у США зі списку препаратів для лікування COVID-19

Управління з контролю за продуктами і ліками США (Food and Drug Administration, FDA) 15 червня виключило протималярійний препарат гідроксихлорохін зі списку препаратів, використання яких схвалено при лікуванні хворих на COVID-19. У листі, опублікованому на сайті FDA, ідеться, що після вивчення результатів клінічних досліджень гідроксихлорохіну експерти дійшли висновку, що препарат, найімовірніше, не має будь-якого противірусного ефекту.

Наприкінці травня про відсутність користі і навіть небезпеку гідроксихлорохіну писав медичний журнал The Lancet. Слідом за цим Всесвітня організація охорони здоров’я призупинила клінічні випробування цього препарату. Через кілька днів журнал відкликав публікацію, оскільки її автори не змогли надати дані для перевірки надійності джерел дослідження. 3 червня ВООЗ оголосила про відновлення досліджень препарату.

У середині травня про прийом гідроксихлорохіну заявив президент США Дональд Трамп, він пояснив, що робить це «для профілактики» інфікування коронавірусом.