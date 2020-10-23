У ЗСУ на COVID-19 хворіють 1 262 людини

У Збройних силах України станом на ранок 23 жовтня на COVID-19 хворіють 1 262 людини. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

За минулу добу виявили 143 нових хворих.

Одужали за час пандемії 3 550 людей, померли – 14.

«На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 381 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 40 осіб», – мовиться у повідомленні.

За час епідемії на території України підтвердили 330 396 випадків коронавірусної хвороби. Померли 6 164 людини, одужали – 137 578.