Понад 500 нових випадків COVID-19 виявили в Україні – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 528 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.

За весь період епідемії в Україні підтверджено 17 858 випадків COVID-19, з них 4906 людей вже одужали, 497 – померли.

«Загалом захворіли 1269 дітей і 3512 медиків. На амбулаторному лікуванні 12 189 пацієнтів, з них 1043 дитини і 2869 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5669 осіб, з них 226 дітей та 643 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 231 особа, зокрема одна дитина та 19 медиків», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ уточнили, що серед померлих переважають люди віком від 50 років (86%).

Найбільше випадків COVID-19 виявили у Чернівецькій області (2647), Києві (2221), Київській (1143) й Івано-Франківській областях (1200).

У світі кількість інфікованих людей перевищила 4,5 мільйона. Померли від COVID-19 понад 300 тисяч людей.