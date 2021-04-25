Коронавірус: військові навели нові дані про епідемічну обстановку в Збройних силах

Командування Медичних сил Збройних сил України навело нові дані про епідемічну обстановку в ЗСУ у зв’язку з пандемією COVID-19.

За минулу добу зареєстровано 22 нові випадки цього захворювання, з них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 6 осіб, мовиться в повідомленні.

Загалом станом на 10.00 25 квітня в Збройних силах на COVID-19 хворіє 1815 осіб.

За весь час пандемії COVID-19 в Збройних силах зафіксували 24 378 випадків захворювання; з них померли 77 людей, видужали 22 486 хворих.

Крім того, в повідомленні наведені й дані щодо вакцинації в Збройних силах: там від початку кампанії щеплення першу з необхідних двох доз вакцини отримали 43 859 осіб, із них 3137 військових медиків. За минулу добу проти COVID-19 прищеплено 21 особу.