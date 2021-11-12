Четверо космонавтів пристикувалися до МКС після 21-годинного польоту

Капсула SpaceX із чотирма астронавтами пристикувалася до Міжнародної космічної станції (МКС) після 21-годинного польоту з Космічного центру Кеннеді NASA у Флориді.

Один німецький і троє американських астронавтів приєдналися до одного американця і двох росіян в запланованій шестимісячній місії, яка житиме і працюватиме на борту МКС, повідомило NASA.

Весь політ Crew Dragon був автоматизований, астронавти лише стежили за системами капсули, щоб бути готовими взяти керування у свої руки у разі потреби.

За даними SpaceX, троє із прибулих на МКС астронавтів є новачками і стали 599, 600 і 601-ю людиною в космосі.

Список із 600 мандрівників варіюється від тих, хто ледве досяг межі космосу – наприклад, мільярдери, які цього року ризикнули вирушити туди на своїх власних космічних кораблях, побудованих приватно, – до американців і росіян, які провели на орбіті рік чи більше.

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