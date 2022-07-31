У Росії оперативно відреагували на загострення на кордоні між Косовом та Сербією

Через кілька годин після повідомлень про загострення ситуації на кордоні між Косовом та Сербією з'явилася реакція російського Міністерства закордонних справ.



«Рішення «влади» в Приштині розпочати з 1 серпня застосування необґрунтованих дискримінаційних «правил» про примусову заміну особистих документів та реєстраційних номерів місцевих сербів – черговий крок до вигнання сербського населення з Косова, витіснення звідти косовосербських інститутів, що забезпечують захист прав сербів від свавілля приштинських радикалів на чолі з « прем'єром» А. Курті (пунктуацію оригіналу заяви російської дипломатки збережено – ред. )», – заявила представник МЗС Росії Марія Захарова, яку цитує російська агенція «Интерфакс».

За її словами, лідери Косово «навмисно йдуть на загострення, щоби запустити силовий сценарій».

До прикладу, у ЄС, на вступ до якого претендують обидві країни, ще не відреагували на ситуацію на кордоні між Косовом і Сербією.

31 липня місцеві серби на півночі Косова заблокували вантажівками головну дорогу біля прикордонного переходу Яріньє. Також повідомлялося про кілька інших точок блокування.

Блокування відбувається за день до того, як набудуть чинності два рішення уряду Косова щодо сербських номерних знаків і документів. Уряд Косово заявив, що 1 серпня мандрівникам, які прибувають із Сербії, документи, видані в Сербії, будуть обмінювати на нові ідентифікаційні документи в’їзду-виїзду, видані Приштиною. Ця політика відповідає давній практиці Белграда щодо громадян Косова, які відвідують Сербію.

Крім того, з 1 серпня також почне діяти нова норма щодо номерних знаків.

Етнічні серби на півночі Косова користуються автомобільними номерами, виданими сербськими установами з часів 1999 року, з абревіатурами косовських міст, таких як KM (Косовська Митровица), PR (Приштина) або UR (Урошевац).

Уряд Косова вважає таблички незаконними, але допускає їх у чотирьох північних муніципалітетах з сербською більшістю.

Тепер Косово вимагатиме заміни цих номерних знаків на номерні знаки, видані Косово, з абревіатурою «RKS». Термін перереєстрації триватиме до кінця вересня.

Таке загострення відбувається не вперше. У вересні минулого року етнічні серби блокували кордон між Косовом та Сербією, висловлюючи протест проти вимоги влади у Приштині знімати сербські номерні знаки з автомобілів, що в’їжджають до Косова.

Сербія не визнає незалежності Косова, а також його права вводити правила та норми, такі як реєстрація легкових і вантажних автомобілів. Більшість країн ЄС визнають Косово, але Росія та Китай, союзники Сербії, не визнають.

ЄС намагався налагодити діалог між двома балканськими сусідами більше десяти років, але поки що ці зусилля не привели до нормалізації відносин.

Прем'єр-міністр Альбін Курті заявив, що Косово офіційно подасть заявку на членство в Європейському Союзі до кінця 2022 року, незважаючи на занепокоєння щодо напруженості з Сербією, яка також претендує на вступ до ЄС.