Костенко заперечив дані Безуглої щодо ймовірних втрат ЗСУ

Народний депутат від фракції «Голос» Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив, що на засіданнях комітету Генеральний штаб ЗСУ – йдеться про 7-8 тисяч. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода,таким чином, заперечивши дані, які озвучила його колега, депутатка Мар’яна Безугла.

«Я був на комітеті, я не чув, щоб Генштаб говорив, що у нас є до 50 тисяч. (загиблих – ред). Десь вони говорили про 7-8 тисяч зниклих безвісти, тому це десь цифра до 40 тисяч», – сказав він в програмі Свобода.Live.

А те, що президент озвучив дані про втрати ЗСУ, Костенко пояснює тим, що «прийшов час розповісти суспільству, щоб воно бачило ту інтенсивність бойових дій і втрати, які ми маємо».

«Я цю інформацію знав давно вже. Коли просто нікому не розповсюджуючи, питав у людей про ймовірні втрати. То я скажу, що менше 100 тисяч мені ніколи ніхто не називав. Хтось 200, хтось 300, а хтось казав, якщо 500 збираються мобілізувати, то, мабуть, 500 ми втратили. Важливо було людям донести реальну інформацію, щоб вони зрозуміли – таку цифру ми втратили. Це найзапекліші часи», – додав секретар парламентського комітету.

26 лютого під час пресконференції вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Зеленський озвучив дані про кількість загиблих українських військових. За його словами, 31 тисяча військовослужбовців загинули з 24 лютого 2022 року. Але кількість поранених та зниклих безвісти він відмовився розголошувати, «тому що Росія буде знати, скільки людей пішло з поля бою».

Після озвучених президентом даних про втрати ЗСУ депутатка від «Слуги народу» заявила, що орієнтовна цифра загиблих може бути більшою – близько 50 тисяч.



«Президент розсекретив втрати України з 24.02.2022. 31 тисяча українських військових. Таку ж кількість загиблих нам надав ГШ ЗСУ. Це списки, в яких кожний підтверджений, без врахування безвісти зниклих, але їхня точна кількість теж відома. Серед безвісти зниклих є де факто загиблі, але це не підтверджено і ми не знаємо напевне, що з ними. З урахуванням цього загиблих може бути близько пʼятдесяти тисяч», – написала вона у фейсбуці.

Президент України Володимир Зеленський днями в інтерв’ю американському каналу Fox News заявив, що на кожного військового, якого втрачає Україна, Росія втрачає п’ятьох.

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року, Київ цього досі не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.