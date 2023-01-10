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Удар військ РФ по приватному сектору в Костянтинівці. Попередньо – без жертв

На місці працюють рятувальники та поліція (фото ілюстративне)

Російські війська у вівторок завдали ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«На щастя, обійшлося без постраждалих. Росіяни поцілили у дорогу в приватному секторі, пошкодили огорожу одного з будинків», – написав Кириленко у Telegram.

За його словами, на місці працюють рятувальники та поліція.

Раніше сьогодні Кириленко повідомив, що вночі армія РФ била уздовж усієї лінії фронту в Донецькій області, унаслідок чого одна людина загинула, ще семеро були поранені.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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