На Донеччині через обстріли загинула одна людина, 7 поранені – Кириленко

Російські війська обстрілювали Донецьку область «вздовж усієї лінії фронту» вночі проти 10 січня, заявив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«На Волноваському напрямку 1 людина загинула у Вугледарі. На території громади обстріли зафіксовано на околицях Водяного, Пречистівки і Богоявленки», – повідомив він.

За даними голови області, двоє людей отримали поранення в Курахівці, четверо – в Бахмуті, ще одна в Парасковіївці. У багатьох населених пунктах зазнали руйнувань приватні та багатоповерхові будинки, зокрема, обстріл пошкодив п’ятиповерхівку в Соледарі.

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«На Лисичанському напрямку росіяни зруйнували приватний будинок у Серебрянці Сіверської громади, пошкодили крамницю у Райгородку Миколаївської громади. Не припиняються обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади», – додав Кириленко.

Раніше голова ОВА повідомляв про шістьох поранених на Донеччині протягом попередньої доби.

Напередодні у Міноборони України повідомили, що російські війська перегрупувалися і почали новий штурм Соледара. Згодом голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що Соледар є найгарячішою точкою на Донбасі, проте місто тримається.