Поліція: у Костянтинівці через нічний ракетний удар РФ пошкоджені щонайменше 18 цивільних об’єктів

У Костянтинівці через нічний ракетний удар РФ пошкоджені щонайменше 18 цивільних об’єктів, з них 10 – житлові будинки, повідомляє у телеграмі пресслужба національної поліції України.



«Внаслідок атаки руйнувань також зазнали лікарня, два дитячих садки, хлібозавод, дві будівлі промислового підприємства, 10 житлових будинків, з яких 6 багатоквартирних, автомобіль», – йдеться у повідомленні.



За цими даними, одна з ракет також поцілила в адмінбудівлю поліції – це вже 37-й пошкоджений поліцейський відділок Донеччини.



У поліції повідомляють, що 1 березня вночі війська РФ вдарили по місту чотирма ракетами С-300.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Донецької області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.