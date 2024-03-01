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Поліція: у Костянтинівці через нічний ракетний удар РФ пошкоджені щонайменше 18 цивільних об’єктів

Наслідки російської атаки по місту Костянтинівка на Донеччині, 25 лютого 2024 року
Наслідки російської атаки по місту Костянтинівка на Донеччині, 25 лютого 2024 року

У Костянтинівці через нічний ракетний удар РФ пошкоджені щонайменше 18 цивільних об’єктів, з них 10 – житлові будинки, повідомляє у телеграмі пресслужба національної поліції України.

«Внаслідок атаки руйнувань також зазнали лікарня, два дитячих садки, хлібозавод, дві будівлі промислового підприємства, 10 житлових будинків, з яких 6 багатоквартирних, автомобіль», – йдеться у повідомленні.

За цими даними, одна з ракет також поцілила в адмінбудівлю поліції – це вже 37-й пошкоджений поліцейський відділок Донеччини.

У поліції повідомляють, що 1 березня вночі війська РФ вдарили по місту чотирма ракетами С-300.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Донецької області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

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