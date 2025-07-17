Сили РФ вранці вдарили по Костянтинівці – є загиблі, у Добропіллі число жертв зросло – влада

Російські війська вранці завдали масованого артилерійського удару по Костянтинівці – загинули дві людини, ще одна – поранена, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

«Внаслідок атаки зафіксовано шість влучань по житловій інфраструктурі міста. Внаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів. Обидві особи отримали смертельні поранення у власних домівках. Ще одна цивільна особа зазнала поранень і була оперативно доставлена до лікарні міста Костянтинівки», – написав він у фейсбуці.

За його словами, значних пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура – зруйновано або пошкоджено фасади більше 30 приватних будинків.

Також голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що кількість загиблих у Добропіллі зросла до чотирьох, кількість поранених залишається без змін – 27. Триває розбір завалів.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська вночі 17 липня атакували Україну 64 дронами, основний напрямок удару – Дніпропетровська область.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



