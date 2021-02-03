Суд у Києві змінив запобіжний захід для ветеранки Котеленець

Київський апеляційний суд 3 лютого розглянув скаргу захисту колишньої учасниці добровольчого українського корпусу «Правий сектор» і Української добровольчої армії, ветеранки Вікторії Котеленець (позивний «Фортуна») і змінив їй запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

У суд викликали «швидку допомогу», матері Котеленець стало зле перед оголошенням рішення.



Ветеранку звільнили у залі суду, але до місця перебування під домашнім арештом її доставить поліція.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, під будівлею суду проходила акція на підтримку ветеранки.

У Міністерстві у справах ветеранів повідомляли, що 3 грудня 2020 року міжвідомча комісія ухвалила рішення про надання Вікторії Котеленець статусу учасника бойових дій.

При отриманні посвідчення УБД Котеленець була затримана правоохоронцями в офісній будівлі, де серед інших відомств, у тому числі, розташовуються і кабінети Мінветеранів. Це затримання відбулося 19 січня. Жінку заарештували на 60 діб.

22 січня в Одесі на акції підтримки Вікторії Котеленець активістка Ярослава Вітко повідомила, що «Котеленець інкримінують участь у створенні незаконних збройних формувань і жорстоке поводження із полоненими».

За її словами, Котеленець нібито сплутали із жінкою, яка воювала на боці угруповання «ДНР». У правоохоронних органах цю версію публічно не коментували.

«Правий сектор» «Правий сектор» означує себе як національно-визвольний рух та українську військово-політичну силу, що ставить собі за мету побудову національної держави українців. Зараз рух складається з трьох сегментів: Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», політичної партії «Правий сектор» і організації «Права молодь». Рух оформився під час Революції гідності (сам ПС вважає датою свого заснування 28 листопада 2013 року) як спілка правих організацій і окремих активістів, ініціатором вважають організацію «Тризуб» імені Степана Бандери. У липні 2014 року,на початку російської агресії на Донбасі, створене воєнізоване формування Добровольчий український корпус (ДУК), яке попрямувало на фронт. 11 листопада 2015 лідер організації Дмитро Ярош заявив про складення з себе повноважень провідника, а у грудні 2015-го залишив лави організації та заявив про створення нового громадсько-політичного руху. Того ж року частина ДУК «Правий сектор» перейшла на контракт до ЗСУ. Втім, як повідомляв тоді прес-секретар «Правого сектору» Артем Скоропадський, йшлось про перехід у ЗСУ лише деяких бійців з «кількох тисяч», які воюють у ДУК. Перехід усього корпусу, за його словами, можливий тільки після прийняття закону про присутність добровольчих формувань серед регулярних військ «за прикладом Союзу оборони Естонії». У липні 2018 року відбулася зустріч Сергія Наєва (на той час командувача операцією об'єднаних сил) з командиром ДУК ПС Андрієм Стемпіцьким. Тоді Наєв виступив проти присутності добровольців на передовій: «​Що стосується людей, які раніше їздили для виконання незрозумілих завдань в зону бойових дій, які не мають законного права мати зброю. Тепер люди, які не входять до складу жодної силової структури, офіційно, згідно з нормами закону, позбавлені права перебувати в зоні бойових дій».