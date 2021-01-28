Очільниця Мінветеранів заявила про готовність взяти на поруки ветеранку Котеленець

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила про готовність взяти на поруки колишню учасницю добровольчого українського корпусу «Правий сектор» і Української добровольчої армії, ветеранку Вікторію Котеленець (позивний «Фортуна»), яку затримали в Києві 19 січня.

«Я готова особисто взяти на поруки Вікторію Котеленець», – цитує Лапутіну очолюване нею відомство.

«Міністерство вважає, що ті, хто боронив і боронить Україну, у свою чергу потребує захисту, ефективної правової підтримки і допомоги. На жаль, з початком російської збройної агресії кількість випадків, коли захисники потрапляють у гострі ситуації і потребують адвокації, весь час зростає. Водночас, у державі вочевидь не вистачає системних правових механізмів, орієнтованих на категорію осіб, які захистили Україну і мають у серці підвищене почуття справедливості і гідності», – повідомили у Мінветеранів.

Сама Лапутіна каже, що стосовно захисників територіальної цілісності, «крім суспільного тиску і застосування такого гуманного запобіжного заходу як поручительство у суді, інші дієві механізми у державі до цього часу, на жаль, не запроваджені».

«Саме тому ми наголошуємо на надзвичайній актуальності нашої ініціативи щодо створення інституту Ветеранського омбудсмена. Захист захисників і захисниць України – це беззаперечний, базовий принцип європейської держави», – наголосила Лапутіна.

У Мінветеранів нагадали, що 3 грудня 2020 року міжвідомча комісія ухвалила рішення про надання Вікторії Котеленець статусу учасника бойових дій. При отриманні посвідчення УБД Котеленець була затримана правоохоронцями в офісній будівлі, де серед інших відомств, у тому числі, розташовуються і кабінети Мінветеранів. Це затримання відбулося 19 січня. Жінку заарештували на 60 діб.

22 січня в Одесі на акції підтримки Вікторії Котеленець активістка Ярослава Вітко повідомила, що «Котеленець інкримінують участь у створенні незаконних збройних формувань і жорстоке поводження із полоненими». За її словами, Котеленець буцімто сплутали із жінкою, яка воювала на боці угруповання «ДНР». У правоохоронних органах цю версію публічно не коментували.

За даними онлайн-спільноти на підтримку Котеленець у фейсбуці, 3 лютого Київський апеляційний суд продовжить розгляд скарги на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для ветеранки.

«Правий сектор» «Правий сектор» означує себе як національно-визвольний рух та українську військово-політичну силу, що ставить собі за мету побудову національної держави українців. Зараз рух складається з трьох сегментів: Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», політичної партії «Правий сектор» і організації «Права молодь». Рух оформився під час Революції гідності (сам ПС вважає датою свого заснування 28 листопада 2013 року) як спілка правих організацій і окремих активістів, ініціатором вважають організацію «Тризуб» імені Степана Бандери. У липні 2014 року,на початку російської агресії на Донбасі, створене воєнізоване формування Добровольчий український корпус (ДУК), яке попрямувало на фронт. 11 листопада 2015 лідер організації Дмитро Ярош заявив про складення з себе повноважень провідника, а у грудні 2015-го залишив лави організації та заявив про створення нового громадсько-політичного руху. Того ж року частина ДУК «Правий сектор» перейшла на контракт до ЗСУ. Втім, як повідомляв тоді прес-секретар «Правого сектору» Артем Скоропадський, йшлось про перехід у ЗСУ лише деяких бійців з «кількох тисяч», які воюють у ДУК. Перехід усього корпусу, за його словами, можливий тільки після прийняття закону про присутність добровольчих формувань серед регулярних військ «за прикладом Союзу оборони Естонії». У липні 2018 року відбулася зустріч Сергія Наєва (на той час командувача операцією об'єднаних сил) з командиром ДУК ПС Андрієм Стемпіцьким. Тоді Наєв виступив проти присутності добровольців на передовій: «​Що стосується людей, які раніше їздили для виконання незрозумілих завдань в зону бойових дій, які не мають законного права мати зброю. Тепер люди, які не входять до складу жодної силової структури, офіційно, згідно з нормами закону, позбавлені права перебувати в зоні бойових дій».