Симоненко просить суд скасувати наказ Мін’юсту про заборону КПУ

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов Комуністичної партії України і її лідера Петра Симоненка до Міністерства юстиції, повідомляє пресслужба суду.

«Позивачі просять суд скасувати повністю наказ Мін’юсту від 23 липня 2015 року, яким було затверджено Правовий висновок Комісії з питань дотримання ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки» щодо невідповідності діяльності, найменування і символіки Комуністичної партії України вимогам вищевказаного закону», – йдеться в повідомленні.

На даний час суд досліджує матеріали позову і вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

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На цей час політична діяльність Компартії України заборонена наказами Міністерства юстиції як така, що не відповідає «законові про декомунізацію», хоча сама партія юридично не ліквідована і залишається в реєстрі партій України. 2015 року КПУ була заборонена рішенням Окружного адмінсуду Києва, але рішення суду про заборону партії досі не набуло чинності – розгляд її апеляційної скарги в Київському апеляційному адмінсуді був тоді ж зупинений в очікуванні на рішення Конституційного суду України за поданням групи депутатів щодо конституційності «закону про декомунізацію», на підставі якого її забороняли.

16 липня КСУ визнав конституційним «закон про декомунізацію».