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16 Липень 2019, Київ 22:00
Новини | Політика

КСУ оприлюднив рішення щодо закону про декомунізацію

Під КСУ 16 липня кілька десятків людей мітингували проти ймовірного скасування закону про декомунізацію

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Конституційний суд України оприлюднив своє рішення, яким визнав конституційним закон, що забороняє пропаганду комуністичного і нацистського режимів.

Рішення суд ухвалив 16 липня за поданням 46 народних депутатів.

«З’ясувавши легітимність мети ухвалення закону і здійснивши його всебічний аналіз, Конституційний суд України дійшов висновку, що пропаганда комуністичного і нацистського режимів, публічне використання їхніх символів є намаганням виправдати тоталітаризм і запереченням конституційних принципів і демократичних цінностей, захист яких є обов’язком усіх органів державної влади, а закон є конституційним», – йдеться в рішенні.

Рішення КСУ є обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

«За своєю злочинною сутністю комуністичний режим і нацистський режим були однаковими, а методи здійснення ними державної репресивної політики – тотожними. Названі режими категорично заперечували можливість існування української незалежної держави, переслідували її прихильників та перешкоджали українському національному відродженню», – заявляють у суді.

«Засудження законом нацистського режиму та комуністичного режиму і встановлення заборони на використання їхньої символіки обумовлені легітимною метою – не допустити повернення до тоталітарного минулого. Така заборона покликана унеможливити будь-які спекуляції з використанням історичного минулого, пов’язаного з тоталітарними режимами, не допустити звеличування цих режимів, виправдання їх злочинів», – додали в суді.

Про те, що КСУ визнав конституційним закон про декомунізацію, раніше 16 липня Радіо Свобода повідомило джерело в КСУ, яке не може офіційно коментувати це питання.

Раніше сьогодні кілька десятків людей мітингували під будівлею Конституційного суду України проти ймовірного скасування закону про декомунізацію.

Під КСУ принесли «піонерські краватки» на підтримку декомунізації – відео
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Під КСУ принесли «піонерські краватки» на підтримку декомунізації – відео

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Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.

46 народних депутатів звернулися до КСУ із проханням перевірити цей закон на відповідність Конституції.

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