КСУ оприлюднив рішення щодо закону про декомунізацію

Конституційний суд України оприлюднив своє рішення, яким визнав конституційним закон, що забороняє пропаганду комуністичного і нацистського режимів.

Рішення суд ухвалив 16 липня за поданням 46 народних депутатів.

«З’ясувавши легітимність мети ухвалення закону і здійснивши його всебічний аналіз, Конституційний суд України дійшов висновку, що пропаганда комуністичного і нацистського режимів, публічне використання їхніх символів є намаганням виправдати тоталітаризм і запереченням конституційних принципів і демократичних цінностей, захист яких є обов’язком усіх органів державної влади, а закон є конституційним», – йдеться в рішенні.

Рішення КСУ є обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

«За своєю злочинною сутністю комуністичний режим і нацистський режим були однаковими, а методи здійснення ними державної репресивної політики – тотожними. Названі режими категорично заперечували можливість існування української незалежної держави, переслідували її прихильників та перешкоджали українському національному відродженню», – заявляють у суді.

«Засудження законом нацистського режиму та комуністичного режиму і встановлення заборони на використання їхньої символіки обумовлені легітимною метою – не допустити повернення до тоталітарного минулого. Така заборона покликана унеможливити будь-які спекуляції з використанням історичного минулого, пов’язаного з тоталітарними режимами, не допустити звеличування цих режимів, виправдання їх злочинів», – додали в суді.

Про те, що КСУ визнав конституційним закон про декомунізацію, раніше 16 липня Радіо Свобода повідомило джерело в КСУ, яке не може офіційно коментувати це питання.

Раніше сьогодні кілька десятків людей мітингували під будівлею Конституційного суду України проти ймовірного скасування закону про декомунізацію.

Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.

46 народних депутатів звернулися до КСУ із проханням перевірити цей закон на відповідність Конституції.