КСУ визнав декомунізацію конституційною

Конституційний суд України визнав конституційним закон про декомунізацію, повідомило Радіо Свобода високопоставлене джерело в КСУ, яке не може офіційно коментувати це питання.

Таке рішення суд ухвалив 16 липня на засіданні в закритому режимі.

У прес-службі КСУ Радіо Свобода підтвердили, що рішення щодо закону про декомунізацію ухвалене, але відмовилися повідомити, яке саме, й інші подробиці.

За даними прес-служби, рішення має бути опубліковане 17 липня.

Раніше сьогодні кілька десятків людей мітингували під будівлею Конституційного суду України проти ймовірного скасування закону про декомунізацію.

Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.

46 народних депутатів звернулися до КСУ із проханням перевірити цей закон на відповідність Конституції.