Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
16 Липень 2019, Київ 17:23
Новини | Політика

КСУ визнав декомунізацію конституційною

Таке рішення суд ухвалив 16 липня на засіданні в закритому режимі

Дивитись коментарі

Конституційний суд України визнав конституційним закон про декомунізацію, повідомило Радіо Свобода високопоставлене джерело в КСУ, яке не може офіційно коментувати це питання.

Таке рішення суд ухвалив 16 липня на засіданні в закритому режимі.

У прес-службі КСУ Радіо Свобода підтвердили, що рішення щодо закону про декомунізацію ухвалене, але відмовилися повідомити, яке саме, й інші подробиці.

За даними прес-служби, рішення має бути опубліковане 17 липня.

Раніше сьогодні кілька десятків людей мітингували під будівлею Конституційного суду України проти ймовірного скасування закону про декомунізацію.

Під КСУ принесли «піонерські краватки» на підтримку декомунізації – відео
Embed
Під КСУ принесли «піонерські краватки» на підтримку декомунізації – відео

No media source currently available

0:00 0:01:34 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.

46 народних депутатів звернулися до КСУ із проханням перевірити цей закон на відповідність Конституції.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG