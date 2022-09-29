Через російський обстріл Краматорська поранені 11 людей – Кириленко

Через російський обстріл Краматорська поранені одинадцять людей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Росіяни завдали ударів по місту близько 9-ї ранку. Пошкодили будівлю колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та Укртелекому – там вибито практично всі вікна», – написав він у телеграмі.



Перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що російські війська завдали чотири ракетні удари по місту.

За даними ОВА, за минулу добу внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули 6 людей, ще 4 поранені.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.