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Через російський обстріл Краматорська поранені 11 людей – Кириленко

Через атаку пошкоджені будівлі колишнього інтернату, багатоповерхівки, приміщення другої міської лікарні та «Укртелекому»

Через російський обстріл Краматорська поранені одинадцять людей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Росіяни завдали ударів по місту близько 9-ї ранку. Пошкодили будівлю колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та Укртелекому – там вибито практично всі вікна», – написав він у телеграмі.


Перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що російські війська завдали чотири ракетні удари по місту.

За даними ОВА, за минулу добу внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули 6 людей, ще 4 поранені.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.

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