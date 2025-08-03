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Авіаудар РФ по Краматорську 31 липня: кількість жертв зросла

Наслідки російського удару по Краматорську, 31 липня 2025 року
Наслідки російського удару по Краматорську, 31 липня 2025 року

Кількість жертв російського удару по Краматорську 31 липня збільшилась до чотирьох, повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

«Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки 1990 року народження», – написав він у фейсбуці.

Російські військові вдень 31 липня завдали удару по центру Краматорська на Донеччині. Спочатку було відомо про одного загиблого та 11 поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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