Авіаудар РФ по Краматорську 31 липня: кількість жертв зросла

Кількість жертв російського удару по Краматорську 31 липня збільшилась до чотирьох, повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

«Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки 1990 року народження», – написав він у фейсбуці.

Російські військові вдень 31 липня завдали удару по центру Краматорська на Донеччині. Спочатку було відомо про одного загиблого та 11 поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



