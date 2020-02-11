Крамп-Карренбауер пояснила відмову від посади канцлера Німеччини

Міністр оборони Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер пояснила відмову від посади канцлера намірами зміцнити свою політичну силу.

Вона розповіла, що продовжить очолювати ХДС, поки не знайдуть нового кандидата на посаду канцлера.

Її влада похитнулася минулого тижня, коли місцеві політики з Християнсько-демократичного союзу разом із правопопулістською «Альтернативою для Німеччини» проголосували за ліберального кандидата на посаду очільника східного регіону Тюрюнгія. З часів Другої світової війни співпраця з правими партіями вважалася табу серед німецьких політичних сил.

Сама Меркель заявила, що шкодує про рішення Аннегрет Крамп-Карренбауер, але поставилася до нього з повагою.

Крамп-Карренбауер обрали новою головою Християнсько-демократичного союзу на з’їзді партії 7 грудня 2018 року. Її називали найімовірнішою наступницею Меркель на посаді канцлера Німеччини, яка працює на цій посаді з 2005 року. Вона збирається очолювати уряд до 2021 року.