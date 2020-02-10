Крамп-Карренбауер не стане наступницею Меркель – ЗМІ

Лідер провідної партії німецької правлячої коаліції – Християнсько-демократичного союзу – Аннегрет Крамп-Карренбауер не буде на виборах в 2021 році балотуватися на пост федерального канцлера. Про це повідомляють німецькі ЗМІ та інформаційні агентства з посиланням на джерела в партії.

Крамп-Карренбауер у грудні 2018 року змінила Ангелу Меркель на посту лідера ХДС. Її називали найімовірнішою наступницею Меркель і на посту канцлера – в разі перемоги партії на майбутніх виборах. Крамп-Карренбауер, однак, так і не змогла завоювати достатню популярність як серед публіки, так і у власній партії. Недавній скандал в Тюрінгії, де ХДС підтримала кандидатуру місцевого прем’єра разом з правопопулістською «Альтернативою для Німеччини», також не сприяв популярності лідера партії.

На з’їзді Християнсько-демократичного союзу 7 грудня 2018 року новою главою партії обрали Аннегрет Крамп-Карренбауер. На чолі партії Крамп-Карренбауер змінить Ангелу Меркель, яка займала цю посаду протягом 18 років.

Крамп-Карренбауер відома своєю принциповістю в політиці. Вона, крім іншого, запропонувала в відповідь на дії Росії в Керченській протоці закрити порти західних країн для російських кораблів з Азовського моря, поки Росія «блокує» вхід в нього для українських кораблів.