Порошенко розраховує на підтримку нової очільниці Християнсько-демократичного союзу

Президент України Петро Порошенко привітав Аннегрет Крамп-Карренбауер з обранням головою Християнсько-демократичного союзу Німеччини.

«Розраховую на особисту підтримку пані Аннегрет Крамп-Карренбауер України у впровадженні євроорієнтованих реформ та відсічі російської агресії і відновленні територіальної цілісності нашої держави задля зміцнення миру та безпеки на європейському континенті», – зазначив президент.

На з’їзді Християнсько-демократичного союзу 7 грудня новою главою партії обрали Аннегрет Крамп-Карренбауер. На чолі партії Крамп-Карренбауер змінить Ангелу Меркель, яка займала цю посаду протягом 18 років.

Крамп-Карренбауер відома своєю принциповістю в політиці. Вона, крім іншого, запропонувала в відповідь на дії Росії в Керченській протоці закрити порти західних країн для російських кораблів з Азовського моря, поки Росія «блокує» вхід в нього для українських кораблів.