Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 Грудень 2018, Київ 14:29
Новини | Політика

Порошенко поспілкувався з новим лідером Християнсько-демократичного союзу Німеччини

Порошенко провів телефонну розмову з новим лідером ХДС

Дивитись коментарі

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з новим лідером Християнсько-демократичного союзу Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.

«Було відзначено динамічний розвиток політичного діалогу між Україною та ФРН. Петро Порошенко відзначив активну роль Німеччини у пошуку шляхів для припинення російської агресії на Донбасі та в Азовському морі», – ідеться у повідомленні прес-служби президента.

Порошенко та Крамп-Карренбауер також обговорили звільнення українських моряків та політв’язнів, яких утримують в Росії.

Один із захоплених ФСБ Росії українських моряків у суді окупованого Сімферополя перед перевезенням до Москви, 28 листопада 2018 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Український консул відвідав чотирьох полонених моряків у Москві – Денісова

На з’їзді Християнсько-демократичного союзу 7 грудня новою главою партії обрали Аннегрет Крамп-Карренбауер. На чолі партії Крамп-Карренбауер змінить Ангелу Меркель, яка займала цю посаду протягом 18 років.

Крамп-Карренбауер відома своєю принциповістю в політиці. Вона, крім іншого, запропонувала в відповідь на дії Росії в Керченській протоці закрити порти західних країн для російських кораблів з Азовського моря, поки Росія «блокує» вхід в нього для українських кораблів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG