Порошенко поспілкувався з новим лідером Християнсько-демократичного союзу Німеччини

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з новим лідером Християнсько-демократичного союзу Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.

«Було відзначено динамічний розвиток політичного діалогу між Україною та ФРН. Петро Порошенко відзначив активну роль Німеччини у пошуку шляхів для припинення російської агресії на Донбасі та в Азовському морі», – ідеться у повідомленні прес-служби президента.

Порошенко та Крамп-Карренбауер також обговорили звільнення українських моряків та політв’язнів, яких утримують в Росії.

На з’їзді Християнсько-демократичного союзу 7 грудня новою главою партії обрали Аннегрет Крамп-Карренбауер. На чолі партії Крамп-Карренбауер змінить Ангелу Меркель, яка займала цю посаду протягом 18 років.

Крамп-Карренбауер відома своєю принциповістю в політиці. Вона, крім іншого, запропонувала в відповідь на дії Росії в Керченській протоці закрити порти західних країн для російських кораблів з Азовського моря, поки Росія «блокує» вхід в нього для українських кораблів.