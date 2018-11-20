Суд скасував закриття справи за фактом ДТП, в якій загинув волонтер Краснопольський

У Дніпрі оскаржене закриття кримінального провадження за фактом ДТП, в якій загинув відомий волонтер і дизайнер одягу Леонід Краснопольський. Відповідне рішення 20 листопада ухвалив Індустріальний районний суд Дніпра.

За рішенням, суд задовольнив скаргу дружини загиблого Ольги Краснопольської на постанову слідчого про закриття справи й скасував цю постанову. Рішення оскарженню не підлягає, йдеться ухвалі.

Раніше в слідчому управлінні обласної поліції Радіо Свобода повідомили, що справу за фактом ДТП, в якій загинув Леонід Краснопольський, було закрито «на підставі пункту 2 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України (відсутній склад кримінального правопорушення)». Рішення було погоджене з процесуальним керівником прокуратури області, повідомили в поліції.

Дружина волонтера заявила, що оскаржуватиме закриття справи.

У лютому 2018 року в Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження через ДТП, у якому загинув відомий волонтер Леонід Краснопольський, за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). За інформацією з поліції, другий водій – учасник ДТП правоохоронцям відомий, з місця трагедії від не зникав. ДТП за участі Леоніда Краснопольського сталась 4 лютого, коли на житловому масиві «Перемога» зіштовхнулось дві машини – «KIA» та «Toyota Prado». Волонтер помер до приїзду медиків.

Леонід Краснопольський до початку бойових дій на Донбасі жив у Донецьку, був відомий як дизайнер одягу. З початком АТО разом із дружиною розпочав допомагати українській армії на блокпостах. Після доносу чотири дні пробув в ув’язненні угруповання «ДНР» і був змушений виїхати до Дніпра. Тут продовжив волонтерську діяльність, шив бронежилети та рюкзаки для українських бійців, а також був відомий як засновник бренду Hunta – бренду аксесуарів та футболок з українською символікою.

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